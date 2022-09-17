Шри-Джаяварденепура-Котте, 17 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Власти Шри-Ланки извинились перед Россией за арест самолёта авиакомпании «Аэрофлот». Об этом 17 сентября рассказал министр транспорта островного государства Бандула Гунавардана.

Шри-Ланка

«К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании «Аэрофлот» — он был арестован по решению суда. <…> Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также глава минтранса Шри-Ланки отметил, что в данный момент эта проблема решена, добавив, что президент, премьер-министр и все правительство республик гарантируют Москве, что такого рода инциденты больше никогда не повторятся.

«Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке», — пояснил Гунавардана.

Напомним, самолёт Airbus A330-300 российской авиакомпании «Аэрофлот» был арестован на Шри-Ланке 2 июня 2022 года по решению суда страны после жалобы ирландской компании Celestial Aviation Trading Limited. МИД России заявил на это протест, а «Аэрофлот» приостановил свои рейсы в Коломбо.