Новосибирск, 17 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области перед судом предстанет 50-летний местный житель по обвинению в убийстве беременной женщины. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По версии следствия, 25 февраля обвиняемый с 34-летней сожительницей распивали спиртное в компании знакомых в городе Татарске. В ходе гулянки между мужчиной и женщиной произошла ссора.

«Фигурант по делу взял в руки нож и нанёс им удары 34-летней женщине, находящейся в состоянии беременности. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, очевидцы происшествия сообщили о случившемся в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

Мужчину задержали на месте преступления и заключили под стражу. В ходе следствия он признал свою вину частично. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирске вынесли приговор 19-летнему молодому человеку по уголовному делу о жестоком убийстве 17-летней девушки. В ходе ссоры он нанёс ей не менее 35 ножевых ранений в шею.

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