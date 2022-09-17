Берлин, , 10:50 — REGNUM Граждане ФРГ не стремятся экономить газ, в отличие от предприятий и бизнеса. Об этом 17 сентября пишет The Wall Street Journal.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В отличие от предприятий и бизнеса простые граждане не торопятся снижать потребление газа и электричества, что может привести к серьезным проблемам зимой», — отмечается в сообщении.

Утверждается, что Германия в I полугодии 2022 г. снизила потребление газа и электроэнергии на 15% за счет предприятий, однако они понесли финансовые потери, а в экономике — рецессия.

Граждане Германии обеспокоены высокими тарифами на коммунальные услуги, но пока не спешат отказываться от комфорта, подчеркивает издание.

Ранее жители ФРГ завалили звонками колл-центры компаний коммунальных услуг и поставщиков энергии из-за недовольства ростом цен.