Бишкек, , 10:46 — REGNUM Таджикские военные обстреляли позиции пограничников Киргизии в Ошской области, сообщили 17 сентября в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии.

Флаг Киргизии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12:37 (9:37 мск) таджикская сторона начала обстрел с использованием минометов и артиллерийских установок позиций кыргызских пограничников в селах Карамык, Тешик-Таш, Кароол-Добо в Ошской области. Подразделения пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные в Ошской области, открыли ответный огонь», — отмечается в сообщении.

В целях деэскалации инцидента киргизские военнослужащие первыми в одностороннем порядке прекратили стрельбу, дополняется в сообщении.