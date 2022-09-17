Кейптаун, 17 сентября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием школьного микроавтобуса и грузовика в ЮАР погиб 21 человек, включая 19 школьников. Об этом 17 сентября передает телеканал eNCA.

ЮАР

Авария произошла на скоростной трассе у города Понгола в провинции Квазулу-Наталь. Водитель грузовика попытался обогнать другой автомобиль, в результате чего потерял управление и врезался в школьный микроавтобус.

Среди погибших — дети от 5 до 12 лет.

Ведутся поиски виновника, скрывшегося с места ДТП.