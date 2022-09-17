Херсон, Бывш. УССР, , 10:30 — REGNUM Боевики ВСУ, попавшие в плен во время боестолкновений у границ Херсонской области, не желают возвращаться обратно. Об этом 17 сентября сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов (сс) Зихварт Яровой

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но поставили в безвыходное положение. Их заставляют идти в атаку, использовав, как живой щит и пушечное мясо. Общаясь с пленными, они говорят, что даже радуются, что в плену — это просто спасает им жизнь», — сказал он РИА Новости.

По его словам, во ВСУ повсеместно присуща практика расстрела тех, кто отказывается идти в бой.

Ранее сообщалось о взятии в плен военнослужащих ВСУ, некоторые из них были ранены. Им оказали медицинскую помощь.