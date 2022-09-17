Москва, 17 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Отключение геолокации и других неиспользуемых функций на мобильном устройстве поможет продлить срок работы устройства и защитить личные данные. Об этом сообщил глава Telecom Daily Денис Кусков агентству «Прайм».

Japanexperterna.se Смартфон

Эксперт рассказал, что в среднем у активного пользователя смартфона на устройстве насчитывается до сотни установленных приложений. При этом регулярно используется не более 20 из них.

Он порекомендовал отключать автозапуск и автоматическое обновление неиспользуемых приложений. Кусков объяснил, что это поможет снизить расходы трафика и продлить срок работы батарее.

Также эксперт посоветовал отключать неиспользуемые функции устройства, включая геолокации. Для каждого приложения рекомендуется устанавливать спектр функций смартфона, к которым они получают доступ. Такие действия помогут защитить личную информацию.