Бишкек, 17 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Власти Киргизии будут продолжать прикладывать усилия для того, чтобы скорее урегулировать ситуацию на границе с Таджикистаном. Об этом 17 сентября написал киргизский президент Садыр Жапаров на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Садыр Жапаров

В своём сообщении киргизский лидер указал, что пограничный вопрос, как это показывает история, является сложным и требующим большой внимательности и терпения.

«Однако мы не остановимся ни на минуту в своих усилиях по скорейшему урегулированию [ситуации на] киргизско-таджикской границе», — отметил Жапаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее погранслужба Киргизии обвинила военных Таджикистана в обстреле из миномётов села Достук.