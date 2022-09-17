Мелитополь, Бывш. УССР, 17 сентября 2022, 10:26 — REGNUM Опора ЛЭП Мелитополя подорвана в результате теракта. Об этом 17 сентября сообщило Управление внутренних дел (УВД) по Мелитополю и Мелитопольскому району.
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Взрыв произошел в южной части города.
«При выезде на место ЧП правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе пос. Нового Мелитопольского района», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.
По факту взрыва проводится проверка.