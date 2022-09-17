Мелитополь, 17 сентября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Подрыв линий электропередач произведён в южной части Мелитополя. Об этом 17 сентября сообщает Главное управление МВД Запорожской области в своём телеграм-канале со ссылкой на пресс-службу УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району.

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«В южной части Мелитополя был совершён подрыв линий электропередач», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе выезда на место происшествия сотрудники правоохранительных служб зафиксировали повреждения двух железобетонных опор около трассы в районе посёлка Нового Мелитопольского района и ведут проверку по этому факту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают обстрелы энергетической инфраструктуры Энергодара, чтобы полностью изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы региона.