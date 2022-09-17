Харьков, Бывш. УССР, , 10:17 — REGNUM ВСУ готовят материалы для западных СМИ, чтобы вновь заявить, что армия РФ якобы разрушала города б. УССР. Об этом рассказал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

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«Судьба Бучи будет повторяться в каждом населённом пункте, где были союзные силы [до перегруппировки]. Хотя, когда российская армия стояла там, Изюм обстреливался [ВСУ]. Они [режим Зеленского] и в Донбассе говорили все 8 лет, что мы стреляем сами в себя. Сейчас они говорят ровно то же самое. Они [ВСУ] заходят в Купянск, снимают, «что русские сделали с городом», — отметил он в интервью RT.

«Да когда русские там были, там дороги начали делать. Там не было ни одного здания разрушено до того момента, пока американские HIMARS не начали лететь по Купянску», — заключил он.