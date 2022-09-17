Берлин, 17 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Власти Германии не изменили свою позицию по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом 17 сентября заявил представитель немецкого правительства.

ПАО «Газпром» «Северный поток - 2»

«Наша позиция неизменна», — приводит его слова ТАСС.

При этом накануне президент России Владимир Путин заявил, что, если ЕС «приспичило» и тяжело в ситуации с сокращениями поставок газа из РФ, им стоит снять санкции с «Северного потока — 2».

Как сообщало, 22 февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о приостановке немецким правительством сертификации газопровода «Северный поток — 2» из-за признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.