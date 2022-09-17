Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Властям США стоит более заботиться о прозрачности избирательных электоральных процессов в собственной стране, а не вмешиваться во внутренние дела РФ. Об этом 17 сентября говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, размещённом в его телеграм-канале.

Посольство России в США (сс) Aaron Siirila

Отмечается, что российская сторона обратила внимание на комментарий официального представителя Госдепа Неда Прайса, который обвинил власти РФ в якобы многочисленных нарушениях принципов свободы волеизъявления во время недавних выборов в России, а также в преследовании оппозиции.

«Призываем администрацию обратиться к данным, представленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России, и впредь воздерживаться от голословных утверждений. Рекомендуем больше заботиться об обеспечении прозрачности электоральных процессов в самих США, не вмешиваясь в наши внутренние дела», — указывается в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября глава российского ЦИК Элла Памфилова заявила, что по итогам состоявшихся ранее региональных выборов в РФ не было ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на их итоги.