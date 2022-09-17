Санкт-Петербург, 17 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Памятник народному артисту СССР Александру Брянцеву открыт на Пионерской площади в Санкт-Петербурге перед Театром юных зрителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

George Shuklin ТЮЗ на Пионерской площади в Санкт-Петербурге

Бронзовый памятник выполнен скульптором Григорий Потоцкий. Открытие памятника прошло в 100-летнюю годовщину с открытия театра.

«Память основателя театра — выдающегося режиссёра Александра Брянцева — должна быть увековечена в нашем городе», — отметил на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В этот же день ТЮЗ открыл новый театральный сезон. Первой постановкой сезона стал спектакль «Антигона» Александра Морфова.

Александр Брянцев в начале XX века работал в народных окраинных театрах Санкт-Петербурга. С 1905 года участвовал в организации Передвижного театра, поставив там к 1920 году более 60 спектаклей.

В 1921 году он возглавил комиссию по организации театра для детей в Петрограде. Театр юных зрителей — один из первых отечественных театров для детей — начал свою работу в 1922 году. Брянцев был руководителем театра до своей смерти в 1961 году.