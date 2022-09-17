Вашингтон, 17 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В случае, если Россия применит тактическое ядерное или химическое оружие на территории б. УССР, её ожидают «последствия». Об этом 16 сентября заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По словам Байдена, в случае если президент России Владимир Путин рассматривал бы возможность использования в б. УССР химического или тактического ядерного оружия, он попросил бы своего российского коллегу этого не делать, потому что такое решение изменит облик войны, «как ничто со времен Второй мировой войны».

«Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет ответ [Запада]», — добавил он, отвечая на вопрос о том, каковы были бы последствия для Москвы в случае возможного применения российской стороной на территории б. УССР ядерного или химического оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что иностранные наёмники вместе с ВСУ расстреливали мирных жителей в Харьковской области после перегруппировки российских ВС.