Москва, 17 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Облачность и дожди ожидаются в Москве 17 сентября. Воздух при этом прогреется до +17 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень в городе

Ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня местами пойдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в мегаполисе составит +15 … +17 градусов, в области — от +13 до +18 градусов.

Ветер будет юго-западным 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление — 739 мм ртутного столба.