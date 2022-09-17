17 сентября 2022 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM «Автомобилист» одержал ещё одну победу в матче в рамках чемпионата КХЛ. Игра прошла 16 сентября в Екатеринбурге.

Соперником уральцев стала хоккейная команда «Сибирь». Счёт составил 5:2.

Подробности в фоторепортаже.

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM