Екатеринбург,
17 сентября 2022, 10:47 — REGNUM «Автомобилист» одержал ещё одну победу в матче в рамках чемпионата КХЛ. Игра прошла 16 сентября в Екатеринбурге.
Соперником уральцев стала хоккейная команда «Сибирь». Счёт составил 5:2.
Подробности в фоторепортаже.
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM