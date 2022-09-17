Уфа, 17 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Автомобиль ВАЗ-2112 въехал в опору ЛЭП в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

Аварийный знак

«Авария произошла около двух часов ночи на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. Водитель, управляя ВАЗ-2112, по одной из версий, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору», — отметил он в Telegram-канале.

Судя по фото с места ДТП, удар был такой силы, что автомобиль разорвало пополам.

В автомобиле находились три человека. В результате аварии они скончались на месте.

Обстоятельства устанавливаются.