Боготольский район, Красноярский край, 17 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Боготольском районе Красноярского края ресурсоснабжающую организацию уличили в подаче некачественной воды жителям 11 населённых пунктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

hildgrim Грязная вода из-под крана

Как установили сотрудники ведомства, организация не проводила контроль качества воды, не составила проекты по созданию зоны санитарной охраны водозаборных скважин с разводящей сетью.

«Пробы холодной воды, отобранной из водонапорных башен и водозаборных скважин, не соответствовали требованиям гигиенических нормативам (по содержание марганца и железа, цветности, мутности, жесткости)», — отметили в управлении.

Руководству организации выдали предписание об устранении нарушений. Кроме того, юрлицо оштрафовано на 20 тыс. рублей.