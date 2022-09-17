Джакарта, 17 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Индонезия пока не смогла купить российскую нефть, поскольку сырья нет в наличии, что вызвано ажиотажным спросом, заявил на пресс-конференции 16 сентября индонезийский министр энергетики Арифин Тасриф.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, все желают купить российскую нефть из-за ее выгодной цены. Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его страна может начать закупать нефть у России, чтобы сдержать рост цен на топливо на индонезийском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября агентство Bloomberg выпустило статью со ссылкой на доклад энергетической компании Kpler в котором, говорится, что после того, как ЕС откажется от российской нефти, Москва сможет продать половину освободившегося объема ряду государств из других регионов мира.

В этот список вошли: Бразилия, Индонезия, ЮАР, Шри-Ланка и ряд стран Ближнего Востока.