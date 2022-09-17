Тайбэй, , 09:40 — REGNUM Тайвань в 2022 году не продлил срок действия экспериментальной программы безвизового въезда для граждан РФ. Об этом 17 сентября сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Программа действовала для граждан РФ, Таиланда, Филиппин, Брунея и продлевалась каждый год 31 июля, но в этом году Россия из программы исключена.

Тем не менее, из-за пандемии реализация всех программ безвизового въезда для всех иностранных граждан была приостановлена с 2020 г. в соответствии с противоэпидемиологическими мерами.

Только в 2022 году Тайвань возобновил безвизовый режим для граждан 14 стран, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию.