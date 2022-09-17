Бразилиа, 17 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Бразилии проявлений жестокости и насилия на предстоящих 2 октября выборах опасаются 40% избирателей, 9% по этой причине могут отказаться от участия в голосовании. Об этом со ссылкой на результаты опроса социологической службы Datafolha 16 сентября сообщает газета Folha de S. Paulo.

André Gustavo Stumpf Полицейский патруль, Бразилия

По мнению издания, опасения граждан вовсе «не кажутся праздными». За последние месяцы не менее двух человек, поддерживавших кандидата в президенты от Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву, по этой причине были убиты сторонниками действующего президента Бразилии Жаира Болсонару. Сам Болсонару получил удар ножом в сентябре 2018 года, когда являлся кандидатом на пост главы государства.

В опросе, который проводился по заказу телеканала Globo и газеты Folha de S. Paulo с 13 по 15 сентября, приняли участие около шести тысяч человек из 300 городов. Статистическая погрешность результатов опроса не превышает двух процентных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, вновь участвующий в борьбе за пост президента страны на предстоящих в октябре выборах, остаётся фаворитом предвыборной гонки.