Калуга, 17 сентября 2022, 11:11 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей с 79-й годовщиной освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, сообщили 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
17 сентября 1943 года —памятная дата в истории Калужской области. Это день окончательного освобождения края от немецко-фашистской оккупации. Началом боевых действий в Калужской области называют 2 октября 1941 года. Долгих 715 дней до 17 сентября 1943 года продолжались ожесточенные кровопролитные бои. Навсегда вошли в историю подвиги воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой горе, Безымянной высоте и у деревни Хлуднево Думинического района. Положение на фронтах в начале войны становилось все более тяжелым. На оккупированных территориях немцы установили «новый порядок», жертвами которого стало более 20 тыс. мирных жителей Калужского края. Несмотря на жестокость оккупационного режима, повсеместно саботировались распоряжения немецкого командования, создавались подполья и партизанские отряды. На территории края за годы Великой Отечественной войны действовало 37 партизанских отряда. Разгром вражеских захватчиков под Орлом и Курском в сентябре 1943 года ознаменовал и окончательное освобождение Калужского края от немецко-фашистских войск.
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