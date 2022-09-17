Калуга, 17 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей с 79-й годовщиной освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков, сообщили 17 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Герб Калужской области

«Эта дата в сердце каждого, кто знает цену миру, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины. Этот день всегда будет напоминать нам, как 715 суток «пылал наш край в огне войны», и что довелось пережить людям в то суровое время. Это день нашей общей Памяти. О тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Отечества, и о тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу. Более 400 тысяч воинов обрели вечный покой в калужской земле, освобождая ее. Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед поколением Великой Отечественной, отстоявшим наше право на жизнь. Будем же помнить их заветы, будем помнить, за что они сражались и как они побеждали! Вечная слава героям!», — отметил Владислав Шапша.

17 сентября 1943 года —памятная дата в истории Калужской области. Это день окончательного освобождения края от немецко-фашистской оккупации. Началом боевых действий в Калужской области называют 2 октября 1941 года. Долгих 715 дней до 17 сентября 1943 года продолжались ожесточенные кровопролитные бои. Навсегда вошли в историю подвиги воинов у Ильинских рубежей, на Зайцевой горе, Безымянной высоте и у деревни Хлуднево Думинического района. Положение на фронтах в начале войны становилось все более тяжелым. На оккупированных территориях немцы установили «новый порядок», жертвами которого стало более 20 тыс. мирных жителей Калужского края. Несмотря на жестокость оккупационного режима, повсеместно саботировались распоряжения немецкого командования, создавались подполья и партизанские отряды. На территории края за годы Великой Отечественной войны действовало 37 партизанских отряда. Разгром вражеских захватчиков под Орлом и Курском в сентябре 1943 года ознаменовал и окончательное освобождение Калужского края от немецко-фашистских войск.