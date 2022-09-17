Донецк, , 09:36 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские нацисты предприняли не менее шести попыток атак в направлении Александровки и Крынок, военными ВСУ командуют инструкторы НАТО. Об этом 17 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении, обнародованном в его телеграм-канале.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

Как отметил глава ДНР, за последние сутки бандеровские формирования не менее шести раз осуществляли попытки нападения в направлении Александровки и Крынок.

«В боевых порядках — натовские инструкторы, по сути, они и руководят сейчас [киевскими] подразделениями, поэтому нашим ребятам непросто», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжают обстрелы энергетической инфраструктуры Энергодара, чтобы полностью изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы региона.