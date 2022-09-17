Вашингтон, 17 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин якобы приказал Народно-освободительной армии Китая готовиться к наступлению на Тайвань, которое запланировано на 2027 год, передает телеканал CNN со ссылкой на заявление заместителя директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвида Коэна.

Cia.gov Эмблема ЦРУ

Вместе с тем в американском ведомстве считают, что китайское руководство пока не приняло окончательное решение по указанному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа британская газета The Telegraph написала о том, что Китай собирается занять территорию Тайваня путем «молниеносного нападения» в течение 48 часов.

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