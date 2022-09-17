Баткен, Киргизия, , 09:23 — REGNUM В Баткенской области Киргизии, которая граничит с Таджикистаном и в которой накануне произошли боестолкновения с таджикскими военными, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом 17 сентября сообщает киргизское МЧС.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На основании приказа руководителя Гражданской защиты, полномочного представителя [президента] Абдикарима Алимбаева от 16 сентября 2022 года на территории Баткенской области введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-центре Пограничных войск таджикского Государственного комитета национальной безопасности заявили, что военные Киргизии ведут укрепление своих позиций на границе с Таджикистаном.