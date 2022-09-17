Мадрид, 17 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Ракета-носитель Miura 1, разработанная испанской компанией PLD Space, прошла статические огневые испытания. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Schriever.af.mil Ракета

Испытания двигателей малой ракеты-носителя проводились на заводе компании в городе Теруэль. В ходе последнего теста двигатели проработали 122 секунды. Ранее прошли менее продолжительные испытания длительностью 5 и 20 секунд.

Исполнительный директор PLD Space Рауль Торрес заявил, что проведённые испытания подтвердили готовность ракеты к полёту. Первый испытательный пуск ракеты Miura 1 запланирован на декабрь 2022 года. Старт будет проводиться с площадки Эль-Ареносильо на юго-западе Испании.

Miura 1 позиционируется как зондирующая ракета, способная поднять 100 кг на высоту 150 км. В PLD Space рассчитывают, что успешная разработка этой ракеты поможет им в создании орбитальной ракеты-носителя Miura 5.

Ракета Miura 5 разрабатывается для вывода около 450 кг на низкую околоземную орбиту. PLD Space планирует проводить запуски этого носителя с космодрома Куру во Французской Гвиане. Первый пуск назначен на 2024 год.