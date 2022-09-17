Москва, , 09:20 — REGNUM Выступающие в качестве физических лиц разработчики получили возможность публиковать свои программы в российском магазине мобильных приложений RuStore. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

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Ранее размещать приложения в RuStore могли только зарегистрированные компании или частные разработчики при оформлении ИП. Изменение правил размещения приложений упростит доступ к площадке частным разработчикам.

Для сохранения высокого уровня безопасности таким разработчиком потребуется предоставить паспортные и иные данные. Это позволит защитить пользователей от потенциально вредоносного контента.

Российский магазин мобильных приложений RuStore разработан компанией VK (ранее Mail.ru Group) при поддержке Минцифры РФ. В настоящее время магазин доступен на устройствах под управлением операционной системы Android. Ранее в VK сообщали, что число установок RuStore на мобильные устройства превысило 900 тыс.

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