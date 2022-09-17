Харьков, Украина, 17 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. После ракетных ударов на территории Харькова в городе прогремела серия мощных взрывов. Об этом 17 сентября сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Взрыв

«В Харькове серия мощных взрывов после ракетного удара — идёт детонация боеприпасов на каком-то военном объекте», — говорится в сообщении.

Также указывается, что местные телеграм-каналы не уточняют причину произошедшего, ссылаясь на «военную тайну» и отмечая, что, вероятнее всего, оба прилёта были в Индустриальном районе города, где в данный момент наблюдается сильный пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ нанесли удары по Горловке из реактивных систем залпового огня «Ураган».