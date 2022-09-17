Харьков, Бывш. УССР, , 09:14 — REGNUM Иностранные наёмники вместе с ВСУ расстреливали мирных жителей в Харьковской области после перегруппировки российских ВС. Об этом заявил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия защищает Донбасс: все новости о спецоперации»

«Люди, которые вышли из Купянска, говорили это про Купянск. Люди, которые вышли из Волчанского района, то же самое рассказали о Волчанске. Все говорят одно и то же: «Мы не слышали ни русского языка за последние дни, ни [мовы], мы слышали по городу только иностранную речь», — отметил он в интервью RT.

Люди говорят о том, что никто даже не разбирался. Если начиналось мародёрство, и кто-то из населения пытался этому противодействовать, люди физически уничтожались, добавил он.