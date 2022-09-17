Москва, 17 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил провести опрос об отношении к переводу школ с муниципального уровня на региональный.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень. Как Вы к этому относитесь?» — задает вопрос в телеграм-канале Володин.

Предлагается три варианта ответа: «за», «против», все равно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минпросвещения Сергей Кравцов поддерживает решение о переводе школ на уровень регионов.

В ходе обсуждения законопроекта о введении в России единых образовательных программ, так называемого «золотого стандарта знаний» и государственного заказа на учебники депутаты Госдумы указали на проблемы, связанные с материально-технической базой, строительством жилья учителям, зарплатой педагогов.