Донецк, 17 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удары по Горловке из РСЗО «Ураган». Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Dmitry A. Mottl РСЗО «Ураган»

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 01:20 по направлению н. п. Константиновка — н. п. Горловка: выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», — отмечается в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенковсообщил, что в районе Красного Лимана в ДНР была уничтожена боевая машина «Ураган», принадлежащая ВСУ.