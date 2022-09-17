Вашингтон, , 09:07 — REGNUM В Пентагоне посоветовали администрации Джо Байдена не отправлять киевскому режимму ракеты большей дальности. Военные опасаются, что это может спровоцировать масштабную эскалацию в отношениях с Россией, передает NBC со ссылкой на источники.

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«Администрация Байдена отложила запрос [Киева] на поставку ракет большей дальности из-за опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию России, высшие должностные лица Пентагона против данной идеи», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что ВСУ могут применить ракеты ATACMS против объектов на территории России, что приведёт к эскалации. Телеканал напоминает, что Байден уже говорил об отсутствии планов снабжать ВСУ ракетными комплексами, которые позволят наносить удары по России.

«В настоящее время это не обсуждается», — добавил высокопоставленный чиновник, передает RT.