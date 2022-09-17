Лиссабон, , 09:07 — REGNUM Ассамблея Португалии (однопалатный парламент) ратифицировала заявление о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщается на сайте законодательного органа.

Португалия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Документ поддержали 219 депутатов из 230. Остальные 11 парламентариев, представляющие «Левый блок» и коммунистов из «Коалиции демократического единства» (CDU), проголосовали против.

Теперь документ осталось рассмотреть законодательным органам Венгрии, Словакии и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября заявка на вступление Финляндии и Швеции в НАТО была ратифицирована парламентом Испании.

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