Душанбе, 17 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Военные Киргизии ведут укрепление своих позиций на границе с Таджикистаном. Об этом 17 сентября сообщил пресс-центр Пограничных войск таджикского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Mil.ru В Таджикистане

«В то же время на границе наблюдается переброска сил и дополнительной военной техники Вооружённых сил (ВС — ред.) Киргизии», — говорится в сообщении.

Также в нём утверждается, что это якобы может говорить о подготовке к «очередным провокационным действиям» со стороны Киргизии для дестабилизации обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в вооружённом конфликте на границе с Таджикистаном пострадали уже 103 гражданина Киргизии, 24 погибли.