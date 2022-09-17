Мехико, , 09:03 — REGNUM На военном параде, который 16 сентября прошёл в Мехико в честь 212-й годовщины провозглашения независимости Мексики, присутствовало порядка 300 тысяч человек. Об этом говорится в заявлении городского управления общественной безопасности мексиканской столицы.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

пресс-служба управления общественной безопасности Мехико «Правительство Мехико… информирует, что в праздничной и мирной обстановке 300 тысяч человек насладились парадом, который без инцидентов прошёл на столичной площади Сокало».

По информации ведомства, в параде приняли участие 18,5 тыс. военнослужащих Минобороны и Нацгвардии, было задействовано около 500 единиц техники, в том числе бронированные боевые машины. В воздушной части праздника приняли участие 64 самолёта и 42 вертолёта ВВС страны.

Активный период борьбы за освобождение Мексики от испанского владычества продолжался десять лет — с 1810 по 1821 год. 21 сентября 1821 в Мехико была провозглашена независимость страны.