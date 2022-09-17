Берлин, , 08:51 — REGNUM Зеленский в интервью Reuters допустил, что отказ Берлина поставлять ВСУ танки может быть вызван определенными барьерами из-за «нацистского прошлого» Германии.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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По его словам, «нацистские отголоски» мешают ФРГ добросовестно передавать Киеву все, что он требует. Он при этом добавил, что пока не собирается вести диалог с Россией.

Ранее глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба счел «загадкой» отказ Берлина поставлять танки для ВСУ. Он назвал ситуацию «необъяснимой», так как, по его словам, в распоряжении Берлина есть необходимые вооружения.