Берлин, 17 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Зеленский в интервью Reuters допустил, что отказ Берлина поставлять ВСУ танки может быть вызван определенными барьерами из-за «нацистского прошлого» Германии.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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По его словам, «нацистские отголоски» мешают ФРГ добросовестно передавать Киеву все, что он требует. Он при этом добавил, что пока не собирается вести диалог с Россией.

Ранее глава МИД киевского режима Дмитрий Кулебасчел «загадкой» отказ Берлина поставлять танки для ВСУ. Он назвал ситуацию «необъяснимой», так как, по его словам, в распоряжении Берлина есть необходимые вооружения.