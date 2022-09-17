Москва, , 08:47 — REGNUM По мнению бойца российского элитного подразделения, принимающего участие в спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, с позывным «Ветер», России по силам справиться с проведением такой операции без проведения мобилизации. Он заявил об этом 17 сентября в беседе с РИА Новости.

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«Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы всё это доведем до конца», — сказал он в ответ на вопрос о том, нужно ли в России проводить полную или частичную мобилизацию.

«Сила — в правде. Работайте, братья», — также отметил боец с позывным «Ветер», процитировав фразу героя Сергея Бодрова из фильма «Брат-2», а также слова убитого боевиками в 2016 году полицейского Магомеда Нурбагандова, которого пытались на камеру заставить сказать своим близким, чтобы они перестали работать в правоохранительных органах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка снарядами «натовского» калибра.