Кемерово, , 08:47 — REGNUM Правоохранители нашли в Томске двоих подростков, сбежавших десятью днями ранее из учебно-воспитательного учреждения в Кузбассе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области.

Подросток (сс) Warren Wong

Сигнал о самовольном уходе 17-летних воспитанников поступил ночью 17 сентября. Сотрудники полиции организовали поиски, проверяя круг общения пропавших и места их возможного появления. Ориентировки на подростков были размещены в СМИ о соцсетях.

«Сегодня в результате проведенной сотрудниками полиции работы подростки были найдены в Томске. В ближайшее время они будут доставлены в Кемеровскую область», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия полицейские организовали проверку.

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