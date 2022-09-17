Москва, 17 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. О риске потери квартиры при сдаче в аренду рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Подписание договоров аренды

По его словам, мошенники могут продать арендуемую квартиру без ведома владельца. А защитить от потери жилья может специальный пункт в договоре, согласно которому «ни одна сделка с собственностью не может пройти без личного присутствия владельца», передает «Прайм».

Он добавил, что хозяин квартиры вправе наложить обременение на свое жилье: может нотариально оформить договор займа с кем-то из родственников и в залог оставить квартиру. Такой способ, по мнению юриста, полностью блокирует продажу жилья.

Также эксперт порекомендовала сделать опись имущества при сдаче квартиры в аренду.