Донецк, 17 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка. Об этом 17 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:46 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм. 07:00 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Накануне вооруженные формирования киевского режима обстреляли Донецк из тяжёлых гаубиц.