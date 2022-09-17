Донецк, 17 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Серьезные боестолкновения произошли в Яровой (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Council.gov.ru Денис Пушилин

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«Сегодня (16 сентября) шли достаточно серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, ситуация там неоднозначна, но тем не менее наши подразделения — просто молодцы», — подчеркнул он в видеообращении в Telegram-канале.

Ранее он заявлял, что ВСУ дважды за сутки предпринимали попытки прорыва на горловском направлении, но им это не удалось.