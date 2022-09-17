Москва, 17 сентября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Видеозапись поражения позиций и бронетехники киевских боевиков российскими беспилотниками в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 17 сентября Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM С беспилотником

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские беспилотные летательные аппараты поражают высокоточными боеприпасами позиции, танки и живую силу бандеровских формирований.

«В результате сброса гранат с квадрокоптера были уничтожены позиция миномёта, танк, а также личный состав подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат законодательного органа киевского террористического режима Илья Кива заявил, что польский лидер Анджей Дуда хочет получить от России в виде «репараций» согласие на аннексию Львовской области.