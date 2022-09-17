Кейптаун, , 08:30 — REGNUM Вспышка птичьего гриппа среди африканских пингвинов выявлена в городе в Кейптаун (ЮАР), говорится в совместном заявлении службы национальных парков и ветеринарных служб провинции Западный Кейптаун, а также Международной организации по охране птиц SANCCOB.

Пингвин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Речь идет о не менее 11 случаях заболевания. Власти региона отмечают, что обнаруженный штамм аналогичен тому, что был выявлен в мае 2021 года. Тогда инфекция поразила ряд диких морских птиц, включая крачек и капских бакланов.

В заявлении также отмечается, что на пляже Боулдерс, где зарегистрирована последняя вспышка, обитает около 3 тыс. африканских пингвинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня на Шпицбергене был подтвержден первый на этом полярном архипелаге случай заболевания птичьего гриппа.

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