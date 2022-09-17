Уфа, , 08:28 — REGNUM В Салаватском районе Башкирии легковой автомобиль врезался в электрическую опору, погибли четыре человека. Об этом главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов 17 сентября сообщает в своём телеграм-канале.

ЛЭП Пресс-служба филиала «Калугаэнерго»

Трагедия произошла около 02:00 на 49 километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит.

Владимир Севастьянов «Водитель, управляя ВАЗ-2112, по одной из версий не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. В результате ДТП мужчина и его три пассажира, женщины, от полученных травм скончались».

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мглинском районе Брянской области в результате столкновения микроавтобуса и трактора с прицепом погиб человек.

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