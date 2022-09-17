Уфа, 17 сентября 2022, 08:28 — REGNUM В Салаватском районе Башкирии легковой автомобиль врезался в электрическую опору, погибли четыре человека. Об этом главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов 17 сентября сообщает в своём телеграм-канале.
Трагедия произошла около 02:00 на 49 километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мглинском районе Брянской области в результате столкновения микроавтобуса и трактора с прицепом погиб человек.
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