Чойский район, Алтай, 17 сентября, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Чойском районе Республики Алтай перед судом предстанет 43-летний житель села Каракокша по обвинению в жестоком убийстве матери четырёх детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Республике Алтай Тело убитой скинули в выгребную яму туалета. Республика Алтай

По данным следствия, вечером 6 июня между супругами возникла ссоры из-за позднего возвращения 35-летней женщины домой. На почве ревности обвиняемый схватил гвоздодёр и нанёс потерпевшей не менее 25 ударов, после чего ударил несколько раз ножом.

Затем мужчина вынес тело скончавшейся на месте женщины из дома и сбросил в выгребную яму уличного туалета. Тревогу поднял знакомый потерпевшей, который сообщил о её исчезновении в полицию.

В ходе следственных мероприятий была установлена причастность к преступлению супруга убитой — в прихожей дома, на гвоздодёре и ноже были найдены следы крови. Мужчина в ходе допроса запутался в пояснениях, после чего признался в содеянном.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд. У убитой остались четверо детей в возрасте от 1,7 до 17 лет, которых передали под временную опеку близким родственникам.