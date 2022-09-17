Ташкент, , 08:16 — REGNUM Окончания так называемого «активного контрнаступления», о котором ранее объявил киевский режим, предложил дождаться президент России Владимир Путин. Он заявил об этом журналистам 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Киевские власти же объявили о том, что начали, проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится», — сказал российский лидер.

При этом в настоящее время Киев и СМИ Запада постоянно заявляют о якобы успехах бандервских формирований в ходе объявленного ими в конце августа контрнаступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе спецоперации на территории б. УССР российский БТР-82А победил в дуэли американский БТР M113, поставленный ВСУ.