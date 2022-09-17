Варшава, , 08:12 — REGNUM Польский лидер Анджей Дуда хочет получить от России в виде «репараций» согласие на аннексию Львовской области. Желаемый Варшавой регион назвал экс-депутат Рады Илья Кива.

Анджей Дуда

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«Польский президент считает необходимым потребовать репарации за Вторую мировую и от России. … И в качестве компенсаций они хотят получить Львовскую область», — написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, Варшава ищет любой предлог для начала переговоров с Москвой о судьбе западной части б. УССР.